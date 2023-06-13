СМИ: ФАС проверит обоснованность роста цен на стройматериалы в России

Депутаты Госдумы попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить обоснованность роста цен на стройматериалы для исключения спекуляций на рынке. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.

Как рассказал депутат, девелоперы обратились к депутатам комитета в связи с заметным увеличением цен на каменную вату, которая используется в качестве утеплителя и шумоизоляции.

Он отметил, что наблюдается заметный дефицит и рост ее стоимости за последние полтора месяца. По подсчетам директора по закупкам девелоперской компании «А101» Елены Леликовой, в мае цены на каменную вату увеличились на 50–60% относительно апреля.

В ФАС сообщили изданию, что пока не получили обращение комитета. Там также отметили, что на регулярной основе проводят мониторинг цен на рынках стройматериалов и уже направила запросы производителям теплоизоляционных материалов. В службе подчеркнули, что полученные сведения будут проанализированы, а в случае выявления нарушений — принят меры.

Причинами роста цен на каменную вату называют рост логистических издержек и резкий рост цен более чем на 30% на синтетические смолы, используемые при ее производстве.

Ранее в Госдуме предложили снизить цены на жилье за счет регулирования цен на стройматериалы.