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Ирак разморозил активы Ирана на почти $3 млрд

Глава торговой палаты аль-Исхак: Иран получил около $2,7 млрд, заблокированных в Ираке

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Reuters

Власти Ирана получили доступ к активам на сумму около 2,7 млрд долларов, которые ранее были заблокированы в банках Ирака. Об этом сообщил глава совместной ирано-иракской торговой палаты Яхья аль-Исхак агентству Tasnim News Agency.

Как рассказал чиновник, часть замороженных иранских активов в Ираке была выделена для предоставления средств, необходимых иранским паломникам, а другая часть использована для оплаты основных продуктов питания.

Глава совместной ирано-иракской торговой палаты отметил, что лицензия правительства Ирака на оплату части непогашенных взносов Ирана определенно окажет положительное влияние на рынки, поскольку требования Центрального банка Ирана (CBI) были удовлетворены, а основные товары, необходимые в стране, были приобретены с использованием активов.

Ранее сообщалось, что Россия выделит €1,3 млрд кредита на строительство железнодорожного участка Решт-Астара в Иране.

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