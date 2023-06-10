На въезде из Литвы в Белоруссию растет очередь из фур

Водители фур на двух из четырех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на въезде из Литвы в Белоруссию вынуждены ждать пересечения границы более двух суток. Об этом свидетельствуют данные дирекции КПП при Минтрансе Литвы, передает ТАСС.

Уточняется, что на одном из КПП прогнозируемое время ожидания приближается к трем суткам. По состоянию на 10:00 (совпадает с мск) 10 июня наиболее длительное ожидание прогнозируется на переходе в населенном пункте Медининкай. Там в очереди находились 710 грузовых автомобилей с предполагаемым временем пропуска через границу в 68 часов.

В мае польские автомобильные грузоперевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохуске Люблинского воеводства. Как сообщал пресс-секретарь Палаты таможенной администрации в Люблине Михал Дерус, возможности выехать из Польши ждут около 370 грузовиков, однако перед погранпереходом очереди не наблюдалось.

В марте погранкомитет Белоруссии сообщал о крупной очереди из грузовых автомобилей, ожидающих въезда в Польшу перед пунктом пропуска в Белоруссии.