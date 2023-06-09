Российские компании перенаправляют бензин на внутренний рынок

Нефтяные компании в РФ по рекомендации Минэнерго перенаправляют автомобильный бензин на внутренний рынок из-за сокращения экспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

«Экспорт автомобильного бензина сокращается, нефтяные компании выполняют рекомендации штаба Минэнерго по увеличению отгрузок на внутренний рынок, в том числе, через биржу», — сказано в сообщении.

Отмечается, что изменение биржевых цен на бензин АИ-95 связано с повышенным спросом на этот вид топлива.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержит механизм ограничения экспорта российского бензина, если он будет предложен, потому что «такая мера поможет защитить отечественный топливный рынок».

До этого Reuters передавало, что российское правительство рассматривает возможность запрета экспорта бензина.