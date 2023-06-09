Глава ЦБ России Набиуллина заявила о высокой активности кибермошенников

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что активность кибермошенников остается высокой, но Банк России и другие российские банки принимают меры, передает РИА Новости.

При этом Набиуллина отметила, что ущерб все равно остается значительным, что беспокоит.

«Мы применяем меры и банки применяют меры. Они разрабатывают достаточно продвинутые антифродовые решения. Тем не менее, ущерб остается достаточно высоким, хотя доля успешных атак и операций сокращается», — сказала она.

Глава ЦБ РФ отметила, что эта тема остается в фокусе внимания, так как продолжает беспокоить.

По мнению Набиуллиной, одним из решений может быть разработка законопроекта, согласно которому банк мог бы возмещать пострадавшему клиенту всю сумму операций, если он перевел деньги на мошеннический счет, который имеется в базе данных Банка России.

«Также мы предполагаем ввести двухдневный период охлаждения, когда банки не будут переводить деньги по операциям, по которым есть подозрение, чтобы человек мог одуматься и отменить эту операцию», — добавила она.

Ранее Эльвира Набиуллина заявляла, что мировая экономика в данный момент продолжает восстанавливаться после пандемии и возвращается к доковидной структуре. Глава Банка России подчеркнула, что оперативные индикаторы на сегодняшний день показывают устойчивое расширение экономической активности в мире за счет сектора услуг.

9 июня состоялась пресс-конференция по результатам заседания совета директоров Центробанка Российской Федерации.