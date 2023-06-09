Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава ЦБ России Набиуллина заявила о высокой активности кибермошенников

Набиуллина: активность кибермошенников остается высокой, но ЦБ и банки принимают меры

close
100%
Телеграм-канал «РИА Новости»

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что активность кибермошенников остается высокой, но Банк России и другие российские банки принимают меры, передает РИА Новости.

При этом Набиуллина отметила, что ущерб все равно остается значительным, что беспокоит.

«Мы применяем меры и банки применяют меры. Они разрабатывают достаточно продвинутые антифродовые решения. Тем не менее, ущерб остается достаточно высоким, хотя доля успешных атак и операций сокращается», — сказала она.

Глава ЦБ РФ отметила, что эта тема остается в фокусе внимания, так как продолжает беспокоить.

По мнению Набиуллиной, одним из решений может быть разработка законопроекта, согласно которому банк мог бы возмещать пострадавшему клиенту всю сумму операций, если он перевел деньги на мошеннический счет, который имеется в базе данных Банка России.

«Также мы предполагаем ввести двухдневный период охлаждения, когда банки не будут переводить деньги по операциям, по которым есть подозрение, чтобы человек мог одуматься и отменить эту операцию», — добавила она.

Ранее Эльвира Набиуллина заявляла, что мировая экономика в данный момент продолжает восстанавливаться после пандемии и возвращается к доковидной структуре. Глава Банка России подчеркнула, что оперативные индикаторы на сегодняшний день показывают устойчивое расширение экономической активности в мире за счет сектора услуг.

9 июня состоялась пресс-конференция по результатам заседания совета директоров Центробанка Российской Федерации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях