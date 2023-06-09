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ЦБ сделал прогноз по возвращению экономики РФ к докризисному уровню

Глава ЦБ Набиуллина: экономика РФ вернется к докризисному уровню в 2024 году

Российская экономика полностью вернется к докризисному уровню в 2024 году, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, передает ТАСС.

По прогнозу ЦБ, экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году с учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним.

«Во многих регионах росло машиностроение, в Сибири увеличился выпуск цветной металлургии и химической промышленности, в Центральной России и на Урале наращивали выпуск предприятия черной металлургии», — подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ также отметила, что одной из новых точек роста станет внутренний туризм.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз по ВВП России на 2023–2024 годы. Согласно обновленной оценке, экономика страны сократится на 0,9% к концу декабря текущего года вместо 3,2%, которые прогнозировались осенью 2022-го. По итогам 2024-го российский ВВП вырастет на 1,3% против ожидавшихся ранее 0,9%.

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