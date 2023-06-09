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Россиянам объяснили, почему отдых в Турции станет для них дороже

Экономист Эрчин сообщил о подорожаии отдыха в Турции для россиян из-за роста курса лиры

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Goran Tomasevic/Reuters

Отдых в Турции станет дороже для российских туристов из-за роста цен и курса иностранной валюты по отношению к лире. Об этом РИА Новости сообщил экономист Реджеп Эрчин.

«Учитывая рост цен, вызванный инфляцией в Турции, и дополнительный рост цен, который будет наблюдаться в связи с ростом цен на иностранную валюту, для российских туристов Турция станет немного дороже», — считает Эрчин.

В то же время он сказал, что действия новой экономической администрации Турции во главе с Мехметом Шимшеком не отразятся негативно на российско-турецких отношениях.

Курс лиры ослабляется к доллару с конца мая. За этот период американская валюта подорожала к турецкой на 16,7%. В четверг доллар торговался на отметке более 23,5 лиры за доллар. На торгах Форекс в пятницу доллар торгуется на уровне 23,599 лир.

Аналитики Morgan Stanley не исключили падения лиры на 40% к концу года в случае сохранения действующей денежно-кредитной политики с низкими процентными ставками. Этот курс президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал для борьбы с инфляцией в то время как мировые центробанки, напротив, повышают ставки, чтобы сдержать рост цен. Как сообщал Bloomberg, в Турции в мае может быть зафиксирована отрицательная инфляция в месячном выражении впервые с декабря 2018 года. Этот сценарий может реализоваться, если Эрдоган выполнит свои предвыборные обещания о бесплатной раздаче газа домохозяйствам.

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