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СМИ: Китай хочет убедить ЕС отказаться от санкций в отношении китайских компаний

Bloomberg: Китай оказывает давление на ЕС для отмены санкций против компаний за помощь РФ

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Shutterstock

Китай оказывает давление на Евросоюз, чтобы он отказался от введения ограничений в отношении китайских компаний, которые, по мнению Брюсселя, поставляют России оборудование для военных действий на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой источники.

Еврокомиссия в настоящее время рассматривает возможность введения ограничений в отношении восьми китайских фирм, которые, по ее сведениям, «непосредственно поддерживают военно-промышленный комплекс России». После обнародования данных планов, пишет Bloomberg, китайские дипломаты встречались со своими европейскими коллегами в Брюсселе и Пекине для того, чтобы убедить их отказаться от ограничений.

По словам одного из источников, китайская сторона пригрозила европейским дипломатам ответными мерами, если экспортные ограничения все-таки будут введены.

Как считает другой источник, любые ответные меры Китая на решения ЕС, «скорее всего, должны быть направлены против блока на институциональном уровне».

В интервью посол Китая в ЕС Фу Цун заявлял, что Пекин хочет решить проблему «совместным путем». Кроме того, он призвал ЕС представить доказательства того, что китайские компании занимались деятельностью в обход европейских санкций в отношении России.

20 мая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует ввести санкции в отношении восьми компаний, зарегистрированных в Китае и помогающих России обходить ограничения.

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