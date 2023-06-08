Российские власти раскрыли, на сколько просядет нефтяной экспорт в западные страны

По итогам текущего года западные страны получат менее половины (40%) российских нефти и нефтепродуктов от прежних поставок. Одной из главных причин подобной динамики стали международные санкции, направленные в том числе против сырьевого экспорта РФ, приводит слова вице-премьера Александра Новака ТАСС.

К концу года Россия экспортирует в западные страны только 87 млн тонн нефти и нефтепродуктов вместо 223 млн тонн, которые поставлялись в данном направлении до обострения санкционного давления на Москву, пояснил он.

«В текущем году эта тенденция продолжится. Из 223 млн тонн нефти и нефтепродуктов, которые экспортировались в западном направлении, останется только 87 млн тонн, или всего 40%», — заключил Новак.

8 июня вице-премьер Александр Новак заявил, что в 2022 году Россия получила более 20 заявок от разных стран на поставки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). На этом фоне Москва видит большой потенциал в расширении географии поставок. При этом в ближайшие тридцать лет основными потребителями российского топлива станут азиатские страны.