Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские власти раскрыли, на сколько просядет нефтяной экспорт в западные страны

Новак: Запад в этом году получит лишь 40% нефти и нефтепродуктов из РФ от прошлых объемов

close
100%
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

По итогам текущего года западные страны получат менее половины (40%) российских нефти и нефтепродуктов от прежних поставок. Одной из главных причин подобной динамики стали международные санкции, направленные в том числе против сырьевого экспорта РФ, приводит слова вице-премьера Александра Новака ТАСС.

К концу года Россия экспортирует в западные страны только 87 млн тонн нефти и нефтепродуктов вместо 223 млн тонн, которые поставлялись в данном направлении до обострения санкционного давления на Москву, пояснил он.

«В текущем году эта тенденция продолжится. Из 223 млн тонн нефти и нефтепродуктов, которые экспортировались в западном направлении, останется только 87 млн тонн, или всего 40%», — заключил Новак.

8 июня вице-премьер Александр Новак заявил, что в 2022 году Россия получила более 20 заявок от разных стран на поставки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). На этом фоне Москва видит большой потенциал в расширении географии поставок. При этом в ближайшие тридцать лет основными потребителями российского топлива станут азиатские страны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях