Греф представил решения Сбера на выставке «Евразия — наш дом»

Председатель правления Сбера Герман Греф на выставке «Евразия — наш дом» представил главе правительства РФ Михаилу Мишустину решения компании для повышения эффективности здравоохранения, образования и других отраслей экономики. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что международная выставка кооперационных проектов «Евразия — наш дом» проходит с 7 по 9 июня 2023 года в Сочи на территории парка науки и искусства «Сириус». Она приурочена к заседаниям Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ в рамках председательства Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе.

Так, была представлена система поддержки принятия врачебных решений — умный помощник врача «ТОП-3». Она создана в 2019 году Сбером и его дочерней компанией СберМедИИ совместно с правительством Москвы. Система предлагает три наиболее вероятных диагноза на основании симптомов пациента.

Также Греф рассказал об алгоритме «КТ Легких». В период пандемии он использовался в более чем 30 регионах страны для определения ковида. Сейчас он умеет выявлять и другие патологии, включая онкологические заболевания.

Кроме того, была представлена школа программирования от Сбера «Школа 21». Она позволяет кандидатам старше 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованную профессию в IT. Обучение проходит офлайн в кампусах школы в Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте. В них учится 4100 человек, более 1800 уже прошли или проходят стажировки и успешно трудоустроены в крупнейших IT-компаниях и стартапах страны.

Глава Сбербанка продемонстрировал возможности собственной версии мультимодальной нейросети GigaChat, которая может отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста.

При этом Греф рассказал и о нейросети Сбера Kandinsky 2.1, которая может за несколько секунд сгенерировать изображения по текстовому описанию на естественном языке. Модель умеет смешивать рисунки, изменять их на основе текста, создавать изображения, похожие на заданное, дорисовывать части картинки и формировать изображение в режиме бесконечного полотна. Нейросеть стала одним из самых быстрорастущих сервисов на основе искусственного интеллекта (ИИ) в мире. В апреле ей потребовалось всего 4 дня, чтобы с нуля достичь отметки в 1 млн уникальных пользователей.