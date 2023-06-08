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Греф: Сбер предлагает набор решений для кибербезопасности

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Сбербанк предлагает большой набор технологических решений в области кибербезопасности, безопасного города, а также всевозможных роботов и устройств, сказал председатель правления банка Герман Греф на выставке «Евразия – наш дом».

Греф также продемонстрировал возможности собственной версии мультимодальной нейросети GigaChat, которая может отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста.

«GigaChat может решать множество интеллектуальных задач, а подключение модели Kandinsky 2.1 дает нейросети навык создания изображений», — сказал он.

Председатель Сбера также познакомил гостей выставки с возможностями системы поддержки принятия врачебных решений «Топ-3».

Проект создан компанией в 2019 году. Система предлагает три наиболее вероятных диагноза на основании жалоб. «Топ-3» уже работает в Москве, врачи в городских поликлиниках поставили более 10 миллионов предварительных диагнозов, а их эффективность выросла на 7,4%.

Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал коллегам по ЕАЭС внимательно изучить конкурентные преимущества создаваемых в России цифровых экосистем и сделать выбор в их пользу.

«Экосистемы в России в первую очередь делаются для удобства. Если вы посмотрите на конкурентные преимущества, я уверен, что многие из вас выберут наши системы. Я еще раз всех приглашаю внимательно посмотреть на возможности, которые есть в России», — сказал Мишустин.

Напомним, в Сириусе на территории парка науки и искусства с 7 по 9 июня проходит выставка научных изобретений «Евразия – наш дом».

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