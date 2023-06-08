Россия лишена доступа к поврежденному аммиакопроводу «Тольятти-Одесса»

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия лишена доступа к поврежденной части аммиакопровода «Тольятти-Одесса». Об этом он сказал в Сочи в кулуарах Евразийского конгресса, передает «Интерфакс».

Министр напомнил, что Россия уже год не может поставлять аммиак по этому проводу. По его словам, это не будет возможным и в ближайшее время.

«Доступа для восстановления и ремонта на сегодняшний день нет. Тем более, что за это отвечает украинская сторона, и не предвидится», — сказал Мантуров.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что вечером 5 июня диверсанты подорвали аммиакопровод «Тольятти-Одесса» в районе деревни Масютовка Харьковской области.

В дальнейшем российская компания «Трансаммиак» заявила, что российская часть аммиакопровода «Тольятти-Одесса» отсечена от украинской, она находится в исправном состоянии и безопасности.