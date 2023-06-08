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Президент Молдавии отреагировала на требования фермеров запретить ввоз зерна с Украины

Президент Санду: Молдавия не может запретить ввоз зерна с Украины по требованию фермеров

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Vladislav Culiomza/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила в эфире телеканала «Голос Бессарабии», что правительство страны не будет запрещать ввоз зерна с территории Украины, несмотря на протесты местных фермеров, выступающих с соответствующими требованиями.

«У фермеров есть определенные проблемы, я понимаю и контекст. Но в то же время мы не можем закрыть страну для Украины. <…> Попротестуют, поговорят, надеюсь, после найдут какие-то решения», — cказала глава государства.

7 июня молдавские фермеры вышли на протесты в разных регионах страны, перекрыв дороги колоннами тракторов, комбайнов и другой сельхозтехники.

Ранее молдавская ассоциация «Фермерская сила» заявляла, что фермеры Молдавии выйдут на протесты, если власти не запретят импорт зерна с Украины или не окажут им финансовую помощь.

28 апреля Еврокомиссия и пять стран Восточной Европы достигли соглашения об ограничении экспорта в ЕС сельскохозяйственной продукции с Украины. Соответствующая договоренность была достигнута с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией.

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