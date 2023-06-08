Bloomberg: Британия хочет привлечь частные компании к восстановлению Украины

Великобритания планирует привлечь частные компании к участию в финансировании восстановления Украины, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, созданная для этой цели система страхования от военных инвестиционных рисков поможет убедить компании поддержать восстановление Украины. Эта инициатива будет обсуждаться на конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Лондоне 21–22 июня.

Лондон также хочет привлечь к участию в конференции страны, которые занимают нейтральную позицию в отношении конфликта, в том числе Саудовскую Аравию и Турцию.

Ранее глава украинского энергорегулятора «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что по итогам зимы энергосистема Украины оказалась разрушена на 40-50%. В компании намерены не прибегать к аварийным отключениям электроэнергии предстоящим летом, однако дефицит электроэнергии в стране будет наблюдаться.

Основной целью своей работы чиновник назвал ремонт энергосистемы к новой зиме. Предполагаемый уровень дефицита электроэнергии летом оценивается в 23%.