Центробанк смягчил контроль бизнеса из-за санкций

Центробанк стал реже расценивать нетипичные внешнеторговые операции российского бизнеса как попытки обналичить или вывести средства за рубеж. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илью Ясинского, который рассказал о соответствующей позиции регулятора.

Ясинский отметил, что до кризиса и санкций практически любые изменения платежных цепочек компаниями квалифицировались как подозрительные операции. Однако сейчас это не так, сказал он.

«Мы понимаем, для чего это делается в текущих условиях: для того, чтобы обойти ограничения, которые нам искусственно навязываются извне. Такие сложные платежные схемы завязаны на выстраивании новых логистических цепочек, чтобы обеспечить импорт необходимых товаров. В этой части мы наши «фильтры» немного ослабили», — уточнил представитель ЦБ.

Росфинмониторинг и эксперты подтвердили, что ЦБ стал более гибким в части контроля бизнеса из-за санкций.

Сами банки в условиях ограничений открывают за границей корсчета для расчетов, цепочки проведения операций усложнились. Речь идет и о смене валют контрактов, привлечении посредников из разных юрисдикций, пояснил адвокат Forward Legal Илья Рыжаков. Это делается для того, чтобы облегчить расчеты бизнеса в условиях санкций.

Ясинский подчеркнул, что ЦБ способен отличать усложнившиеся платежи реально функционирующего бизнеса от незаконного вывода денег за рубеж.По его словам, вне зависимости от сложности цепочек расчетов, при наличии встречных обязательств такие транзакции не квалифицируются как подозрительные.

Согласно статистике регулятора, в прошлом году объем сомнительных операций с признаками вывода средств за рубеж стал минимальным за все время мониторинга и составил 36 млрд руб. По сравнению с годом ранее показатель упал на 16%.