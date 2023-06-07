Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Скончался бывший глава крупнейшего в мире производителя алкоголя

Глава крупнейшей алкогольной компании Diageo Айван Менезес скончался в 63 года

close
100%
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Бывший исполнительный директор крупного производителя алкоголя Айван Менезес скончался в 63 года из-за тяжелой непродолжительной болезни. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Менезес был главой компании с июля 2013 года. При этом в январе он получил титул рыцаря, а в конце текущего месяца он должен был уйти на пенсию. Однако последние дни он провел в больнице из-за осложнений после экстренной операции в связи с язвой желудка.

Ранее сообщалось, что в возрасте 72 лет скончался французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, который получил широкую известность как прототип главного героя из фильма «1+1». Бизнесмен был выходцем из знатного корсиканского дворянского рода. В 1993 году с предпринимателем произошел несчастный случай во время парглайдинга, в результате которого он остался парализованным.

Французская кинолента «1+1» была основана на истории Поццо ди Борго и его алжирского помощника Абделя Селлу, экс-заключенного, который помог ему вернуться к жизни. Этот фильм вышел в прокат в 2011 году. Он имел огромный успех как во Франции, так и за рубежом, собрав свыше $400 млн по всему миру.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях