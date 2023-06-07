Скончался бывший глава крупнейшего в мире производителя алкоголя

Бывший исполнительный директор крупного производителя алкоголя Айван Менезес скончался в 63 года из-за тяжелой непродолжительной болезни. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Менезес был главой компании с июля 2013 года. При этом в январе он получил титул рыцаря, а в конце текущего месяца он должен был уйти на пенсию. Однако последние дни он провел в больнице из-за осложнений после экстренной операции в связи с язвой желудка.

Ранее сообщалось, что в возрасте 72 лет скончался французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, который получил широкую известность как прототип главного героя из фильма «1+1». Бизнесмен был выходцем из знатного корсиканского дворянского рода. В 1993 году с предпринимателем произошел несчастный случай во время парглайдинга, в результате которого он остался парализованным.

Французская кинолента «1+1» была основана на истории Поццо ди Борго и его алжирского помощника Абделя Селлу, экс-заключенного, который помог ему вернуться к жизни. Этот фильм вышел в прокат в 2011 году. Он имел огромный успех как во Франции, так и за рубежом, собрав свыше $400 млн по всему миру.