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Сбер выбрал 25 стартапов четвертой волны Sber500

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Пресс-служба Сбера

Сбер выбрал 25 стартапов для участия в четвертой волне международного акселератора Sber500, сообщает пресс-служба банка.

Команды приступили к обучению, которое продлится шесть недель. Успешные выпускники получат возможность протестировать свои решения в Сбере и в 30 корпорациях-партнерах, а по результатам пилотов — заключить долгосрочные контракты и привлечь инвестиции.

«Отбирая проекты для участия в акселераторе, мы уделяли особое внимание инновационности решений и их применимости в направлениях, приоритетных для Сбера и для наших партнеров. Уверен, что по окончании акселератора стартапы-участники приобретут бесценный опыт и знания от лучших международных экспертов», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Всего на участие в акселераторе претендовало 1250 стартапов из 36 стран. Из них 150 приняли участие в буткемпе — отборочном образовательном этапе, состоящем из серии воркшопов с международными менторами и практических заданий. А 25 лучших проектов отобраны для акселерации, среди них — стартапы из России, Индии и Турции.

Обучение в акселераторе завершится «Демоднем», на котором стартапы выступят перед руководством Сбера, инвесторами и представителями корпораций, активно внедряющих инновации.

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