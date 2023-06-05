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В России полностью заблокировали поставки продукции «Мистер Сидр»

Росалкогольрегулирование полностью заблокировало поставки продукции «Мистер Сидр» в России

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postavshhiki.ru

На территории всей России заблокированы отгрузки и поставки продукции под маркой «Мистер Сидр». Об этом РИА Новости сообщило в Росалкогольрегулировании.

«Движение продукции ООО «Анди» (производитель сидра. — «Газета.Ru») заблокировано в ЕГАИС на всей территории страны», — заявили в ведомстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова дала поручение всем региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять ее из продажи. Такое поручение было дано после массового отравления алкоголем.

До этого сообщалось, что у многих отравившихся напитком «Мистер Сидр» врачи диагностировали «судорожный синдром и токсическое действие неизвестного вещества».

По предварительным данным, напиток «Мистер Сидр», содержащий 4,7 % алкоголя, поставляло ООО «Андижанское» и ИП Гусейнова. Полицейские задержали 32-летнего Анара Гусейнова. Двух менеджеров, которые занимались реализацией напитка, ищут.

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