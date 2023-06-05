Стало известно, сколько доходов от экспорта нефти и газа недополучит бюджет в июне

Минфин РФ ожидает, что в июне федеральный бюджет может недополучить 44 млрд руб. нефтегазовых доходов. Это следует из сообщения на сайте министерства.

«Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая 2023 года составило -30,6 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Поэтому Минфин планирует с 7 июня по 6 июля продавать валюту по бюджетному правилу на сумму 74,6 млрд руб. В рамках бюджетного правила Центробанк РФ в интересах Минфина продает и покупает валюту на Мосбирже. Торги идут в валютной секции в паре «китайский юань-рубль» со сроками расчетов «завтра». При относительно высоких нефтегазовых доходах ЦБ покупает китайскую валюту, при относительно низких — продает.

В апреле Минфин готовился недополучить 113,6 млрд руб., однако в результате было получено еще на 32,4 млрд руб. меньше. В марте реальный объем потери поступлений в бюджет составил 93,1 млрд руб. По предварительной оценке, дефицит российского бюджета за январь — апрель 2023 года составил 3,4 трлн руб. Это на 22% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.