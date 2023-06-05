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Polymetal сообщила об отставке руководства в российском подразделении

Руководство Polymetal покинет ее подразделение в России из-за санкций

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Serguei Fomine/Global Look Press

Руководство компании Polymetal покинет российское подразделение предприятия в связи с санкциями против него. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Polymetal.

Уточняется, что в отставку подали гендиректор Polymetal Виталий Несис, главный финансовый директор Максим Назимок и вице-президент группы по стратегическому развитию Павел Данилин.

Согласно сообщению компании, Несис и Назимок сохранят свои текущие должности в Polymetal International plc и сосредоточатся на операционной деятельности активов группы, расположенных в Казахстане, а также на редомициляции компании в Международный финансовый центр Астаны (МФЦА). После процесса редомициляции они продолжат работать над потенциальным разделением активов группы по юрисдикциям, как только это станет возможным при соответствии санкциям.

Уточняется, что исполнительный вице-президент группы по стратегическому развитию Данилин полностью прекратил свою трудовую деятельность в компании. Управление активами в России делегировано руководителям АО «Полиметалл».

В марте сообщалось, что Polymetal сократила запасы золота и серебра почти на 10% из-за антироссийских санкций.

В начале ноября 2022 года компания Polymetal заявляла, что не рассматривает возможность продажи активов на внутреннем рынке РФ. При этом компания отмечала, что рассматривает потенциальную возможность продажи своих российских активов в связи с обострением геополитической обстановки.

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