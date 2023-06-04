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Стала известна причина повышения потолка госдолга США

Экономист Кульбака: повышение госдолга США стало юридическим вопросом

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Reuters

Повышение потолка государственного долга США является формальным юридическим вопросом, который необходим для партий. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук Николай Кульбака.

«Поскольку госдолг США периодически растет, раз в несколько лет приходится пересматривать этот потолок и принимать поправку к закону, чтобы этот потолок был выше. Это чисто юридический вопрос, который служит для торга между партиями, которые занимают немного разную позицию по отношению к этому госдолгу», — отметил Кульбака.

По его словам, в момент пересмотра потолка госдолга одна из партий предлагает его поднять. В это момент другая партия требует в ответ определенных уступок. Все это является стандартным политическим торгом, который случается одни раз в несколько лет.

Он добавил, что США могли бы напечатать много денег и полностью закрыть долг. Однако в этом случаем Штаты ожидают тяжелые экономические последствия. Поэтому в стране есть четкая система сдержек и противовесов, которая не позволит стране скатиться в кризис.

31 мая издание Politico со ссылкой на пояснительную записку главного экономиста Morgan Stanley Сета Карпентера написало, что американские национальные банки понесут определенные потери при любом раскладе по дальнейшей судьбе государственного долга, включая возможное решение президента США Джо Байдена о повышении лимита.

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