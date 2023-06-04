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Россияне начали продавать квартиры в новых домах

«Этажи»: россияне начали продавать квартиры в домах, построенных после 2020 года

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Около 20% квартир, которые сейчас продаются в России, находятся в домах, построенных после 2020 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные федеральной риелторской компании «Этажи».

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов связал такой объем предложения на жилье в новых домах с ажиотажным спросом на новостройки последние несколько лет. Эксперт уточнил, что увеличение объема предложения квартир в новых домах усилит конкуренцию на первичном рынке жилья.

По данным компании, 25,5% продаваемых на вторичном рынке квартир находится в домах, которые были введены в эксплуатацию с 2010 по 2020 год. Еще 9% — в домах 2000-2010 годов, а 12% — с 1970 по 1980 год и с 1980 по 1990 год. 7% квартир выставляются на продажу в домах постройки с 1990 по 2000 год.

По словам Хусаинова, часть россиян хочет улучшить свои жилищные условия с помощью программы семейной ипотеки, и сейчас продает имеющееся стартовое жилье.

В мае, по данным «Этажей», цены на вторичное жилье в крупных российских городах начали расти, при этом наибольший рост цен был зафиксирован в Омске (+3,7%). Второе место досталось Челябинску (3,3%), а замыкает тройку лидеров Екатеринбург с приростом показателя на 2,8%. В Москве рост цен оказался не таким существенным, всего 0,4%, а в Санкт-Петербурге средняя стоимость «квадрата» вообще снизилась на 0,1%. Однако в целом положительная динамика наблюдается в большинстве крупных российских городов.

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