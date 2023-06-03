Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине усилят контроль по всем платежам населения

Нацбанк Украины обязал банки страны отчитываться об операциях граждан по картам

close
100%
Depositphotos

Национальный банк Украины обязал все коммерческие банки отчитываться о проведенных платежах населения с применением карт, потраченные суммы не будут играть роли. Об этом сообщает «Страна.ua».

Информация появилась в СМИ после изучения внутреннего документа регулятора.

Указанное нововведение начинает действовать с понедельника, 5 июня.

Предполагается, что Нацбанку придется передавать данные о трех видах карточных операций. Речь о переводе средств между физическими лицами, пополнении или снятии наличных в кассах и банкоматах, а также оплате через сеть.

При этом по третьему пункту, интернет-оплатам, украинский регулятор просит отображать детальные сведения. Так, нужно будет направлять данные не только об украинском плательщике, но и получателе финансовых средств.

В настоящий момент со стороны Нацбанка не объясняется цель и смысл сбора этих данных украинских банковских клиентов.

Ранее Нацбанк Украины обвинил почтовые службы Польши и Словакии в финансовых нарушениях.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях