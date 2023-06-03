На Украине усилят контроль по всем платежам населения

Национальный банк Украины обязал все коммерческие банки отчитываться о проведенных платежах населения с применением карт, потраченные суммы не будут играть роли. Об этом сообщает «Страна.ua».

Информация появилась в СМИ после изучения внутреннего документа регулятора.

Указанное нововведение начинает действовать с понедельника, 5 июня.

Предполагается, что Нацбанку придется передавать данные о трех видах карточных операций. Речь о переводе средств между физическими лицами, пополнении или снятии наличных в кассах и банкоматах, а также оплате через сеть.

При этом по третьему пункту, интернет-оплатам, украинский регулятор просит отображать детальные сведения. Так, нужно будет направлять данные не только об украинском плательщике, но и получателе финансовых средств.

В настоящий момент со стороны Нацбанка не объясняется цель и смысл сбора этих данных украинских банковских клиентов.

Ранее Нацбанк Украины обвинил почтовые службы Польши и Словакии в финансовых нарушениях.