На Украине усилят контроль по всем платежам населения

Национальный банк Украины обязал все коммерческие банки отчитываться о проведенных платежах населения с применением карт, потраченные суммы не будут играть роли. Об этом сообщает «Страна.ua».
Информация появилась в СМИ после изучения внутреннего документа регулятора.
Указанное нововведение начинает действовать с понедельника, 5 июня.
Предполагается, что Нацбанку придется передавать данные о трех видах карточных операций. Речь о переводе средств между физическими лицами, пополнении или снятии наличных в кассах и банкоматах, а также оплате через сеть.
При этом по третьему пункту, интернет-оплатам, украинский регулятор просит отображать детальные сведения. Так, нужно будет направлять данные не только об украинском плательщике, но и получателе финансовых средств.
В настоящий момент со стороны Нацбанка не объясняется цель и смысл сбора этих данных украинских банковских клиентов.
Ранее Нацбанк Украины обвинил почтовые службы Польши и Словакии в финансовых нарушениях.