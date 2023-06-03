В России раскрыли, чем на самом деле обусловлен рост зарплат в стране

Рост заработный платы сотрудников на российском внутреннем рынке обусловлен в большей степени сложившемся кадровым дефицитом на фоне структурной перестройки экономики, чем непосредственно качеством работы. Слова главного эксперта по рынку труда, руководителя направления клиентской эффективности hh.ru Натальи Даниной приводит РБК.

17 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что номинальные (начисленные и полученные работниками за определенный период) зарплаты в России за год выросли на 13%. За тот же период времени реальные оклады (выраженные в материальных благах и услугах) в стране увеличились на 3%.

«Рост зарплат сейчас обусловлен дефицитом кадров и не зависит от результатов работы. Компании в условиях жесткой конкуренции за кандидатов и для удержания текущих сотрудников вынуждены повышать зарплаты», — заключила Данина.

3 июня интернет-издание РБК со ссылкой на директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова сообщило, что рекордно низкий уровень безработицы может негативно сказаться на российской экономике. В условиях структурной перестройки на фоне международных санкций на внутреннем рынке труда начали расти заработные платы, что в обозримом будущем может разогнать темпы инфляции.