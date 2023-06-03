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ОПЕК+ обсуждает дополнительное сокращение добычи нефти

Reuters: ОПЕК+ обсуждает как вариант сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки

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Dado Ruvic/Reuters

ОПЕК+ обсуждает дополнительное сокращение нефтедобычи среди других вариантов решений для заседания альянса, которое должно пройти 4 июня. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

По их информации, альянс обсуждает дополнительное сокращение добычи нефти в размере около 1 млн баррелей в сутки.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ на встрече, которая запланирована на 4 июня, определят, что лучше для нефтяного рынка, придерживаясь при этом вектора предыдущих решений.

До этого, согласно статистическим данным Организации стран-экспортеров нефти, стало известно, что по итогам марта текущего года Россия снизила уровень добычи нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. За первый месяц весны показатель составил 9,7 млн баррелей в сутки, в феврале планка находилась на отметке 10 млн б/c.

4 мая Александр Новак говорил, что в настоящее время РФ сокращает объемы суточной добычи нефти на 500 тыс. баррелей относительно февральских показателей.

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