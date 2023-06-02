Россияне до минимума сократили объем покупки валюты на бирже

В первом квартале этого года россияне снизили покупки иностранной валюты на бирже. Объем приобретенной валюты упал с 390 млрд руб. (в рублевом эквиваленте) в четвертом квартале прошлого года до 265 млрд руб. в январе-марте, следует из «Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» Центробанка РФ.

По данным ЦБ, объем покупаемой валюты в январе-марте стал минимальным с первого квартала 2022 года. При этом покупки долларов США и евро снизились с 381 млрд до 231 млрд руб., а юаней и прочих валют и драгметаллов – выросли с 9 до 25 млрд руб.

Как уточняется в обзоре, в основном покупаемую валюту россияне переводили на зарубежные счета, в том числе для оплаты товаров и услуг.

Регулятор пояснил, что снижение объема покупаемой валюты происходит на фоне ослабления курса рубля. С 1 января по 5 апреля доллар вырос к рублю более чем на 10%, юань — почти на 13%, а евро — на 16%.

«Снижение спроса на валюту с их (физических лиц – «Газета.Ru») стороны оказывало контрциклическое влияние на курс в условиях сокращения валютной выручки экспортеров», — говорится в обзоре.

По данным ЦБ, в первом квартале 2022 года объем покупок долларов упал на 216 млрд руб., евро – вырос на 12 млрд руб. Объем покупок юаней и прочих валют с драгметаллами был незначительным.