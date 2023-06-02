В МИД РФ заявили о возможном вреде Евросоюзу от решения Украины

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Украина в случае непродления соглашения о транзите газа с Россией после 2024 года нанесет большой урон Евросоюзу (ЕС). Об этом он сказал в ответ на просьбу прокомментировать слова экс-главы австрийской нефтегазовой компании OMV Герхарда Ройса о том, что Украина не намерена продлевать соответствующее соглашение, передает ТАСС.

Галузин указал на то, что Украина сама «выстрелит себе в ногу», лишившись дивидендов от транзита. По его словам, подобная ситуация негативно скажется на энергетической самостоятельности Европы, но при этом порадует Вашингтон, который добивается ее экономической и политической зависимости.

Дипломат также отметил, что по официальным каналам «никаких уведомлений от украинской стороны о таких намерениях не поступало». Однако, по его словам, Москва не удивится, если Киев примет решение отказаться от соглашения по транзиту газа.

Ранее бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс заявлял в эфире телеканала ORF со ссылкой на украинского министра энергетики Германа Галущенко, что Украина не планирует продлевать соглашение с Россией о транзите газа после 2024 года.

До этого сообщалось, что «Газпром» подает газ через газоизмерительную станцию «Суджа» в размере 40,3 млн кубометров по данным на 28 мая. Транзитная ветка через Украину сейчас остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на «Северном потоке». 25 апреля офис президента Украины Владимира Зеленского предложил запретить прямые поставки российского газа в Евросоюз в обход территории Украины. Тогда отмечалось, что данная мера направлена на прекращение использования «Турецкого потока» для поставки российского газа в Европу.