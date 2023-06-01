Российские экспортеры столкнулись с серьезной проблемой в торговле с Индией

В торговом обороте России и Индии образовался большой дисбаланс экспорта и импорта: Москва отправляет гораздо больше продукции Нью-Дели, чем получает из азиатской страны. В итоге из-за валютных ограничений на индийском внутреннем рынке РФ ежемесячно накапливает от экспорта нефти до $1 млрд в рупиях, которые невозможно вывезти обратно, сообщает агентство Bloomberg.

За последний год Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию. За этот период времени импорт товаров из азиатской страны в РФ начал стагнировать, что привело к наращиванию дисбаланса в торговых отношениях Москвы и Нью-Дели. Если тенденция сохранится, то каждый следующий квартал дисбаланс будет генерировать сумму, равную $2-3 млрд, которые Россия не сможет использовать, уточняется в статье.

«Однобокие торговые отношения с Индией вынуждают Россию ежемесячно накапливать до 1 миллиарда долларов в рупиевых активах, которые остаются на мели за пределами страны <....> Каждый квартал дисбаланс, вероятно, будет генерировать сумму, эквивалентную 2-3 миллиардам долларов, которые Россия не сможет использовать. Эта сумма увеличит оценочный запас капитала, накопленного за рубежом в течение 2022 года, до $147 млрд», — заключается в материале.

31 мая газета Business Standard со ссылкой на годовой отчет Резервного банка Индии сообщила, что поставки нефти из России в азиатскую страну выросли в 14 раз по итогам 2022-2023 финансового года. За это время импорт российской сырой нефти увеличился до $31,02 млрд (в прошлом году — $2,2 млрд).