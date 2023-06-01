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«Аэрофлот» обеспечит импортонезависимость от иностранного ПО

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«Аэрофлот» в рамках ИТ-конференции ЦИПР анонсировал совместный проект с «ИЦ ИАС», в рамках которого компании будут сотрудничать в области импортозамещения иностранного программного обеспечения (ПО) AMOS (производство компании Swiss AviationSoftware Ltd), сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

AMOS используется для поддержания лётной годности (ПЛГ) и проведения технического обслуживания и ремонтов воздушных судов (ТОиР).

Благодаря совместной работе «Аэрофлот» и «ИЦ ИАС» создадут новый ИТ-продукт, который с 2025 года полноценно заменит информационную систему AMOS.

В проекте планируется применить модули программного обеспечения, разработанные экспертами «ИЦ ИАС» и предназначенные для ПЛГ, управления производством при техническом обслуживании и ремонте воздушных судов и управления материальным обеспечением при ТОиР воздушных судов, в том числе — процессами логистики компонентов и материалов для ПЛГ и ТОиР.

В руководстве «Аэрофлота» и «ИЦ ИАС» отмечают, что компании имеют единое понимание необходимости комплексного сервисного продукта, направленного на импортозамещение существующей зарубежной системы ТОиР и ПЛГ воздушных судов. Разрабатываемое ПО полностью обеспечит потребности авиакомпаний, производителей воздушных судов и провайдеров ТОиР.

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