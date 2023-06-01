Стала известна цена российского газа для Молдавии в июне

Цена на российский газ для Молдавии в июне снизится до $568,15 за тысячу кубометров. Об этом в Telegram-канале написал председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан.

«В июне закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО «Газпром» в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 568,15 долларов за тысячу кубометров», — отметил Чебан.

При этом в мае закупочная цена для Молдавии была на уровне $660,76 за тысячу кубометров. Получается, что стоимость топлива в июне снизится на 14%.

23 мая Минэнерго Молдавии заявило о том, что Еврокомиссия намерена оказать республике помощь при закупке природного газа для грядущего отопительного сезона.

До этого премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что республика больше не зависит от российского газа. Она смогла отказаться от потребления топлива из России, потому что подключилась к европейской энергосети.

Ранее Министр энергетики республики Виктор Парликов написал в соцсетях, что Молдавия заинтересована в закупках газа у греческой компании Depa, чтобы впоследствии хранить его на украинских складах. По его словам, также ожидается запуск Александруполисского терминала сжиженного природного газа, который является важной составляющей энергобезопасности Юго-Восточной Европы и Балкан.