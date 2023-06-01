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В России принят закон о госрегулировании табачного рынка

Госдума вводит госрегулирование табачного рынка по аналогии с алкогольным

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Depositphotos

Госдума приняла закон о введении в РФ госрегулирования производства и оборота табачной продукции с алкогольным, сообщается на сайте органа.

Документ устанавливает правовые основы производства и оборота табачных изделий, а также направлен на сокращение объемов нелегального оборота такой продукции.

Производство, хранение и поставка табачной продукции станет лицензируемым видом деятельности. Наличие лицензии станет обязательным с 1 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что Минфину России совместно с «Оператор-ЦРПТ» поручено разработать и утвердить план мероприятий (дорожную карту) по осуществлению с 2024 года перехода на уплату акциза на табачную и никотинсодержащую продукцию на основании данных о ее маркировке средствами идентификации. Цифровой акциз начнут вводить в России в первом квартале 2024 года. При этом пилотный проект по использованию данных о маркировке будет проводиться с мая 2023 года по июль 2024 года.

Минфин пояснил, что в результате должна подтвердиться возможность использования данных о маркировке, а также возможность отказа от декларирования акциза и его переход на бездекларационный режим.

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