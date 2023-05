Всего несколько стран утвердили новый миропорядок на рынке нефти

Россия, Китай, Иран и Ирак заключили между собой различные крупные соглашения в области энергетики и безопасности, тем самым создав новый порядок на глобальном рынке нефти. Об этом сообщает портал Oil Price.

В течение прошедших полутора недель был заключен ряд крупных соглашений о сотрудничестве между Ираном, Ираком, Россией и Китаем — в разных сочетаниях. Это, в свою очередь, стало тревожным звонком для Запада. Он сигнализирует о том, что на рынке нефти формируется новый порядок.

В публикации отметили, что благодаря заключенным соглашениям Китай хочет превратить Ближний Восток в крупную нефтяную и газовую станцию, которая будет снабжать страну энергией, тем самым запитав ее экономический рост.

По мнению автора статьи, Иран и Ирак вступили в данный союз благодаря политической и экономической поддержке Китая. Кроме того, еще одна причина кроется в том, что своими политическими системами эти страны ближе к России и Китаю, чем к странам Запада.

26 мая американский телеканал CNBC со ссылкой на результаты доклада аналитиков финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA) сообщил, что по итогам марта-апреля текущего года Россия смогла полностью восстановить объемы доходов от экспорта сырой нефти после падения сырьевой выручки в январе-феврале. За два месяца весны этот показатель достиг наибольшего уровня с ноября прошлого года за счет обхода механизма предельных цен на сырье в $60 за баррель.