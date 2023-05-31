Венгрия предложила ЕС продлить ограничения на экспорт украинского зерна

Власти Венгрии предложили Евросоюзу продлить ограничения на импорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы до конца 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз Венгрии.

Министерство отметило, что Будапешт выступил с инициативой к Брюсселю, чтобы как минимум до конца года продлить запрет на импорт, «предоставленный пяти восточноевропейским странам, пострадавшим от зернового демпинга».

Минсельхоз подчеркнул, что данная мера позволит перевозить зерно с Украины в период сбора урожая, не перегружая пяти восточноевропейских стран.

Ранее министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш заявил, что Евросоюз обещал продлить запрет на импорт украинского зерна в пять стран сообщества либо до октября, либо до конца текущего года. Словацкий министр отметил, что Еврокомиссия в ближайшее время должна принять соответствующее решение.