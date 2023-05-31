В Казахстан вернули активы по делу племянника Назарбаева

Агентство по противодействию коррупции в Казахстане сообщило, что правоохранительные органы страны вернули туда средства на сумму более 464 млрд тенге (более $1 млрд), связанные с делом о незаконно приобретенных и выведенных активах племянником первого президента республики Нурсултана Назарбаева Кайратом Сатыбалдыулы. Об этом говорится на сайте правительства страны.

«Всего с начала уголовного преследования государству возвращены незаконно приобретенные К. Сатыбалдыулы и связанными с ним лицами имущественные активы и денежные средства на сумму свыше 464 млрд тенге. В их число входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомобили, денежные средства, акции и доли участия в компаниях, а также железнодорожные пути», — сказано в сообщении.

Ранее Назарбаев заявил, что суд вынес справедливое решение в отношении его племянника Кайрата Сатыбалдыулы, приговоренного к шести годам заключения по делу о хищениях.