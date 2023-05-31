Российские ритуальщики значительно повысили цены на услуги

С января 2022 года по апрель 2023-го средняя стоимость ритуальных услуг на внутреннем рынке России увеличилась в среднем на 30–50%. На подобную динамику оказали влияние ряд факторов, включая удорожание логистики, повышение зарплат и другие, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

«Средняя стоимость кремации с января 2022 года по апрель нынешнего выросла на 36% — с 21 тыс. руб. до 28,7 тыс. руб. Рытье могилы подорожало на 13%, до 8765 рубля, изготовление гроба — на 52%, до 6729,69 рубля», — говорится в материале.

Еще одной причиной удорожания ритуальных услуг стало удорожание пиломатериалов, а также различных видов металлов и дерева. В итоге поднялись средние цены на кресты, ограды и гробы, заключается в статье.

«Цены кубометра доски и тонны металла за последнее время поднялись в 2–2,5 раза. Гробы подорожали пока всего на 10–15%. Если раньше самый простой гроб из дешевых материалов стоил около 5,5 тыс. рублей, то сейчас его цена составляет минимум 6 тыс.», — заключается в заметке.

12 мая газета «Коммерсантъ» сообщила, что в России в период с января по март 2022 года оборот рынка ритуальных услуг увеличился на 16% по сравнению с прошлым годом. За это время данные показатель вырос до 21,1 млрд руб. в денежном выражении. Наибольшая динамика роста выручки похоронного бизнеса зафиксирована в Приморском крае, а также в Рязанской, Томской и Самарской областях.