Украина продолжает импортировать электроэнергию из Словакии

В «Укрэнерго» заявили, что Украина 31 мая импортирует электроэнергию из Словакии. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Однако в вечерний пик потребления его объем незначителен. Экспорт электроэнергии отсутствует», — говорится в сообщении.

Утром 31 мая министерство энергетики Украины сообщило, что из-за сбоя в энергосистеме без электричества остались почти 2 млн человек. К отключению привела чрезвычайная ситуация у оператора энергетической системы, которая произошла днем 30 мая.

Впоследствии в министерстве заявили, что без энергоснабжения остается часть потребителей в Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Ранее украинский регулятор НКРЭКУ обратился к правительству страны с предложением увеличить вдвое тарифы на электроэнергию для всех украинцев и не разделять стоимость по уровню потребления.