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МСП привлек более 240 млрд рублей с помощью гарантийной поддержки по нацпроекту

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Корпорация МСП

Малый и средний бизнес за первый квартал 2023 года привлек 240,8 млрд рублей благодаря инструментам Национальной гарантийной системы (НГС), сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Получателями гарантий и поручительств в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, стали свыше 10 тыс. предприятий. Объем финансовой поддержки по сравнению с 1 кварталом прошлого года вырос почти в 2,5 раза, а число получателей – более чем в 2,3 раза.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников отметил особую важность поддержки растущих МСП из приоритетных отраслей, к которым относятся обработка, ИТ, инжиниринговые центры, малые технологические компании и туризм.

«Доля таких компаний в секторе МСП должна расти. Здесь нужно сфокусировать наиболее ресурсоемкие меры поддержки. Это льготное кредитование, зонтичные поручительства, биржевые инструменты, создание производственной инфраструктуры. И отдельно – важно продолжать стимулировать долгосрочный спрос на продукцию», – заявил он.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, рост финансовой поддержки и количества ее получателей в рамках НГС в 1 квартале 2023 года обусловлен рядом факторов, включая более чем двукратное увеличение финансирования малого и среднего бизнеса под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО).

«Мы видим, что, если в прошлом году финансовую поддержку с использованием инструментов НГС получили свыше 1,4 тыс. малых и 2,8 тыс. микропредприятий, то в этом году эти цифры уже превышают 2,5 тыс. и 7,4 тыс. соответственно. В 2021 году аналогичные квартальные показатели были на уровне 973 и 1716 предприятий», — сказал он.

Регионами-лидерами по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса за первый квартал 2023 года стали Москва (44 млрд рублей и почти 1,3 тыс. получателей), Санкт-Петербург (17,3 млрд и 518 субъектов МСП), а также Московская область (13,6 млрд и 468 предприятий).

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