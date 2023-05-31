Российский бизнес попросил узаконить внешние расчеты в криптовалюте

Российские бизнес попросил узаконить внешние расчеты в криптовалюте и ввести кешбэк на ряд отечественных товаров. Соответствующие предложения фигурируют в подготовленном институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей докладе, пишет РБК.

Предприниматели попросили сформировать законодательную базу для внешних расчетов в криптовалютах. В частности, обеспечить возможность использования цифровой валюты с иностранными контрагентами и физлицами, которые не являются налоговыми резидентами.

Кроме того, в документе предлагается ввести кешбэк за покупку российской электроники с отечественными операционными системами, а также рассмотреть возможности о частичном возврате средств за покупку товаров легпрома.

Также в докладе отмечается, что предприниматели обеспокоены вопросами взаимодействия с налоговыми органами.

Накануне сообщалось, что Минфин не хочет, чтобы россияне хранили сбережения в криптовалюте.