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Россияне стали скупать палатки и наборы для выживания в лесу

«Чек Индекс»: продажи наборов для выживания в лесу выросли на треть

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Shutterstock

С 1 по 25 мая продажи туристических палаток в России выросли на 121% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наборов для выживания в лесу (комплект инструментов в компактном виде из ножа, спичек, крючков) – на 32%, а спальных мешков — на 84%. Об этом говорится в исследовании аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (есть у «Газеты.Ru»).

«Палатки и спальные мешки отлично подходят под короткий отдых на выходные, каникулы и ситуативное планирование отпуска в текущих условиях. Текущей весной продажи товаров для активного отдыха поддерживает также солнечная погода апреля-мая», — объяснили тенденцию аналитики «Чек Индекса».

По их словам, за годы ковидной пандемии и сложностей выезда за рубеж, на фоне активного роста внутреннего туризма в стране многие россияне уже успели опробовать альтернативу курортам.

«Развивается сфера кемпингов, глэмпингов и концепций со свободным посещением мест отдыха. Этой и прошлой весной фиксируется более высокий спрос на снаряжение для походов и разновидности «самостоятельного», экскурсионного туризма», — сообщили в компании.

По данным «Чек Индекса», продажи раскладных (походных) столов за год выросли на 110%. Число покупок газовых горелок увеличилось на 21%, а туристических рюкзаков – на 34%. Надувных лодок было закуплено на 79% больше, а трекинговых ботинок – на 21%. При этом продажи чемоданов выросли на 28%.

В марте в АТОР сообщали, что россияне начали активно бронировать туры внутри страны.

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