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Журналист Моррис: замена доллара в БРИКС является ударом России и Китая по США

Россия и Китай нанесли сокрушительный удар по доллару, ускорив уход от американской валюты. Об этом заявил журналист Клейтон Моррис. Он указал на растущее желание в мире отказаться от национальной валюты США.

»[Президент России Владимир] Путин и Китай нанесли очередной разрушительный удар по Западу. <...> Всё больше стран решаются отказаться от доллара США — Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия — все отходят от доллара для проведения транзакций», — цитирует журналиста Life.ru.

Причём западные СМИ, указал автор, практически полностью проигнорировали этот факт, а США тем временем продолжают занимать деньги у Китая и тратить их на военно-промышленный комплекс, усугубляя ситуацию с госдолгом и создавая предпосылки для дедолларизации.

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