Российские нефтекомпании сократили переработку в мае

Российские нефтекомпании из-за ремонтов на НПЗ по итогам мая 2022 года сократили переработку на 6,4%, до 715 тыс. тонн в сутки. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, знакомые со статистикой.

Суточная нефтепереработка в РФ за 24 дня мая снизилась на 6,4% относительно аналогичного периода прошлого месяца, до 715,3 тыс. тонн. Это минимальное значение за этот год. В мае нефтекомпании проходят пик плановых ремонтов на НПЗ, и предполагается, что в следующем месяце нефтекомпании станут наращивать производство.

Все это привело к тому, что биржевые цены на топливо стали расти, обновив исторические максимумы. Однако на прошлой неделе стоимость топлива стала снижаться. По словам собеседников издания, снижение цен на топливо произошло из-за роста предложения на бирже, которое случилось по требованию Минэнерго. Другой собеседник газеты указал на то, что теперь нефтекомпании ожидают снижения маржи нефтепереработки из-за сокращения демпфера. Это, в свою очередь, создаст предпосылки для роста топлива на АЗС.

Эксперты рынка посчитали, что увеличение переработки нефти и нефтепродуктов в июне стабилизирует оптовые цены. Однако конечный результат все равно будет зависеть от спроса внутри страны и объемов поставок.

4 мая вице-премьер Александра Новак заявил, что в настоящее время Россия сокращает объемы суточной добычи нефти на 500 тыс. баррелей относительно февральских показателей. При этом отслеживание будет вестись по независимым источникам. Данное решение реализуется в рамках добровольного сокращения добычи сырья сверх установленных ОПЕК квот.