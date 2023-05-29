Индия возвратилась на пятое место в рейтинге самых крупных фондовых рынков

Фондовый рынок Индии достиг капитализации в $3,3 трлн и вернул себе пятое место в рейтинге крупнейших рынков. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Рыночная капитализация Индии к 26 мая достигла $3,3 трлн. Росту способствовало восстановление акций Adani Group — 10 компаний группы, зарегистрированные на бирже, на прошлой неделе прибавили к своей рыночной стоимости около $15 млрд.

В публикации указали, что рост котировок Adani Group в последнее время ускорился из-за выводов судебной комиссии, которая не обнаружила признаков манипуляции ценами на акции. Кроме того, индийский рынок растет благодаря медленному восстановлению китайкой экономики. То есть инвесторы переводят средства из Китая в Индию, так как с начала года страна показывает одни из самых лучших темпов роста ВВП среди крупных мировых экономик.

В начале декабря американский телеканал CNBC со ссылкой на прогнозы аналитической компании S&P Global и банка Morgan Stanley сообщал, что Индия обгонит Японию и Германию и станет третьей по величине экономикой мира. До 2030 года рост номинального валового внутреннего продукта (ВВП) азиатской страны будет держаться на уровне 6,3%, а к 2031-му ВВП вырастет более чем вдвое в сравнении с текущим показателем.