Экспортерам из России предсказали проблемы из-за дешевеющего угля

Российские экспортеры могут столкнуться с проблемами из-за дешевеющего угля, так как они вынуждены продавать его с существенным дисконтом. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные лондонской биржи ICE и экспертов рынка.

Стоимость фьючерсов на энергетический уголь с доставкой в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена в июне опустилась до $98 за тонну. Это рекордно низкая цена с января 2022 года, а с начала года топливо в Европе подешевело на 47%. При этом эксперты рынка посчитали, что экспортеры из России столкнутся с проблемами из-за низких цен. Речь идет о том, что поставщики вынуждены продавать уголь сейчас со скидкой минимум в 30%. При этом в прошлом году скидки доходили даже до 60%. Тогда топливо из России продавалось по цене $200 за тонну при мировой цене в $400.

Аналитики посчитали, что европейские цены на уголь будут зависеть от погоды. Например, при очень жаркой погоде вырастет энергопотребление, вследствие чего электростанциям понадобится больше топлива. Тогда цены на уголь могут вырасти. Также на стоимость угля будет влиять и слишком холодная погода и объем запасов угля перед очередным отопительным сезоном.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что поставки угля из России в другие страны безубыточные при ценах в $80 за тонну. Прибыль же уже начинается при ценах в $100 за тонну. Однако такие показатели существенно усложняют конкурентоспособность предложения и привлекательность поставок.

24 мая газета China Daily писала, что Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) в 2023 году втрое нарастит объем поставок угля в Китай, до 20 млн тонн. Кроме того, как отметили в СУЭК, в ближайшее время компания обсудит вопрос экспорта в Китай 50 млн т угля в год.