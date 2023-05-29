В Италии рассказали о компаниях, имеющих производства в России

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что большинство компаний Италии продолжают работать в России. Об этом он сказал в разговоре с РИА Новости.

По словам Торрембини, 150 частных компаний, входящих в GIM Unimpresa, по-прежнему работают в России. При этом 99% сотрудников этих предприятий (около 65 тыс. человек) — россияне. Годовой оборот компаний составляет около €6 млрд.

Бизнесмен отметил, что данные предприятия представлены в самых разных областях, а порядка 110 компаний имеют в России собственные производства.

«Одни выпускают макароны, сыры, колбасы, другие изготавливают строительные материалы, цемент, керамическую плитку, третьи заняты в фармацевтике, химии», — уточнил Торрембини.

По его словам, предприятия рассредоточены по всем регионам России — от Калининграда до Владивостока. Некоторые из них за год многократно увеличили прибыль, которую теперь инвестируют в расширение своих компаний в России.

Ранее агентство Associated Press публиковало данные базы Йельского университета, согласно которым более 500 иностранных компаний свернули деятельность на территории России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Уточнялось, что на сегодняшний день в процессе сворачивания своего бизнеса находится руководство еще 151 организации.