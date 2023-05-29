Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Италии рассказали о компаниях, имеющих производства в России

Глава GIM Unimpresa Торрембини: более 100 компаний Италии имеют свои производства в России

close
100%
Depositphotos

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что большинство компаний Италии продолжают работать в России. Об этом он сказал в разговоре с РИА Новости.

По словам Торрембини, 150 частных компаний, входящих в GIM Unimpresa, по-прежнему работают в России. При этом 99% сотрудников этих предприятий (около 65 тыс. человек) — россияне. Годовой оборот компаний составляет около €6 млрд.

Бизнесмен отметил, что данные предприятия представлены в самых разных областях, а порядка 110 компаний имеют в России собственные производства.

«Одни выпускают макароны, сыры, колбасы, другие изготавливают строительные материалы, цемент, керамическую плитку, третьи заняты в фармацевтике, химии», — уточнил Торрембини.

По его словам, предприятия рассредоточены по всем регионам России — от Калининграда до Владивостока. Некоторые из них за год многократно увеличили прибыль, которую теперь инвестируют в расширение своих компаний в России.

Ранее агентство Associated Press публиковало данные базы Йельского университета, согласно которым более 500 иностранных компаний свернули деятельность на территории России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Уточнялось, что на сегодняшний день в процессе сворачивания своего бизнеса находится руководство еще 151 организации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях