В РСТ сообщили о росте интереса россиян к поездкам в Европу

Туроператоры фиксируют рост интереса россиян к поездкам в европейские страны, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения. Об этом заявил газете «‎Известия» ‎вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Он отметил, что в 2022 году шенген получили более 680 тыс. россиян.

«Речь идет о 17 странах, которые выдают документы. Среди популярных у российских туристов стран в Европе: Италия, Испания, Греция, Франция, Австрия, Венгрия», — сказал Горин.

Кроме того, по его словам, отмечается популярность и поездок в Израиль из-за наличия прямого авиасообщения с Россией.

С сентября 2022 года шесть стран Евросоюза — Польша, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Чехия — запретили въезд россиянам через внешнюю границу ЕС с целью туризма. Эти страны, а также Бельгия, Нидерланды, Норвегия и Словакия перестали выдавать визы туристам.

Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков указал, что даже серьезные издержки не останавливают Европу в построении «железного занавеса».