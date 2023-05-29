За год экспорт товаров из Ирана в Россию вырос на 30%

Экспорт иранской продукции в Россию вырос в годовом выражении на 30%. Об этом сообщает информационное агентство ИСНА со ссылкой на данные таможенной службы Ирана за период с марта 2022 года по март 2023 года.

За этот период Россия приобрела у Ирана 1,419 млн тонн товаров на сумму $743,882 млн, тем самым поднявшись с 11-го на 10-е место в списке крупнейших импортеров исламской республики. Как отмечается в материале, больше всего Иран экспортировал в Россию такую продукцию, как «детали турбореактивных или турбовинтовых двигателей, кроме неподвижных и подвижных лопаток газовых турбин». На нее приходится $68 млн, или 9,21% стоимости всех экспортированных товаров.

Ранее заместитель председателя комиссии парламента Ирана по вопросам экономики, промышленности и шахт Али Акбар Карими заявил, что стремление Москвы и Тегерана укрепить отношения, особенно в банковской сфере, повлияют на региональную и мировую экономику. По его мнению, взаимодействие между странами могут стать основой для ускорения процесса исключения доллара из мировых торговых сделок.