Эрдоган пообещал снизить инфляцию в Турции

Победивший во втором туре выборов президента в Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал на митинге в Анкаре у президентского комплекса Бештепе одной из ключевых проблем для своей страны инфляцию, дав обещание ее снизить.

«Одним из самых актуальных вопросов <…> является устранение проблем, вызванных ростом цен и инфляцией», — приводит ТАСС слова Эрдогана.

Он отметил, что процентная ставка сейчас снижена до 8,5%, и инфляция в перспективе снизится.

Турецкий президент добавил, что власти ставят целью создание в стране финансовой системы, которая будет пользоваться международным авторитетом.

Эрдоган победил во втором туре президентских выборов, набрав 52% голосов.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Турции по итогам апреля 2023 года опустилась с 50,5% до 43,68%.