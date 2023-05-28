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В США указали на политические риски для Байдена в случае поднятия потолка госдолга

Bloomberg: повышение потолка госдолга США может повлиять на исход президентских выборов

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Jonathan Ernst/Reuters

Позиции действующего президента США Джо Байдена на выборах главы государства 2024 года могут пошатнуться в случае повышения лимита по американскому госдолгу. Сокращение госрасходов, на чем настаивают представители Республиканской партии, может вызвать или усугубить рецессию, сообщает агентство Bloomberg.

Власти США к настоящему времени не смогли договориться по поводу дальнейшей судьбы госдолга. Если им не удастся договориться, дефолт по долговым обязательствам страны может быть объявлен уже в первой половине июня текущего года. Подобный сценарий может негативно отразиться на шансах Байдена к переизбранию на следующих президентских выборах, уточняется в статье.

«Экономические результаты сделки по повышению потолка долга будут иметь волновые последствия для кандидатов в президенты в 2024 и 2028 годах. Участники переговоров от Республиканской палаты представителей и Белого дома торговались по предложениям, которые могут включать многолетнее сокращение расходов и, возможно, вызвать или усугубить рецессию в 2024 году. Такой сценарий повлиял бы на кампанию по переизбранию президента Джо Байдена, которая и так страдает от низких рейтингов одобрения», — заключается в материале.

28 мая портал Punchbowl News со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом и представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США достигли принципиальной договоренности по поводу дальнейшей судьбы госдолга. Стороны пришли к компромиссному решению, подразумевающее повышение потолка госдолга и сокращение бюджетных расходов.

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