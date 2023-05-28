Филиппины ищут возможности торговать с Россией

Филиппины ищут возможности для торговли с Россией на фоне сложностей, которые возникли с использованием международной системы расчетов SWIFT из-за санкций. Об этом РИА Новости сообщил посол Филиппин в Москве Игорь Байлен.

«Сложности, которые есть сегодня в перемещении товаров и предоставлении услуг между Россией и Филиппинами, это часть проблем со SWIFT, поскольку есть проблемы в платежах из-за санкций…Филиппины ищут возможности использовать какую-то платежную систему для поддержания торговли между странами», — отметил посол.

До этого глава Центробанка Филиппин Фелипе Медалла сказал РИА Новости, что у SWIFT должна быть альтернатива, но сейчас ее нет.

В июне 2022 года сообщалось, что власти Филиппин рассматривают возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Посол страны в РФ Игорь Байлен заявил, что правительство слышало о СПФС и передало всю необходимую информацию в Манилу. Филиппины хотят продолжать торговлю c РФ, сказал посол.

Филиппины не присоединились к антироссийским санкциям, которые ввел Запад.