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В США спрогнозировали, что договоренности по госдолгу надолго отсрочат дефолт

CNN: договоренности Байдена и Маккарти по госдолгу отсрочат дефолт до 2025 года

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Ron Edmonds/AP

Договоренности президента США Джо Байдена и спикера Палаты представителей Кевина Маккарти по госдолгу отсрочат дефолт до 2025 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник.

«Принципиальное соглашение повышает долговой лимит на два года и ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году», — указано в сообщении.

Ранее Президент США Джо Байден подтвердил, что договорился с конгрессом и в частности с переговорной группой спикера Палаты представителей Кевина Маккарти о предотвращении дефолта.

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти также подтвердил, что между Белым домом и конгрессменами-республиканцами была достигнута принципиальная договоренность по государственному долгу страны.

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