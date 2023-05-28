В США спрогнозировали, что договоренности по госдолгу надолго отсрочат дефолт

Договоренности президента США Джо Байдена и спикера Палаты представителей Кевина Маккарти по госдолгу отсрочат дефолт до 2025 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник.

«Принципиальное соглашение повышает долговой лимит на два года и ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году», — указано в сообщении.

Ранее Президент США Джо Байден подтвердил, что договорился с конгрессом и в частности с переговорной группой спикера Палаты представителей Кевина Маккарти о предотвращении дефолта.

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти также подтвердил, что между Белым домом и конгрессменами-республиканцами была достигнута принципиальная договоренность по государственному долгу страны.